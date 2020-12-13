РИАМО - 13 дек. У человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди, сообщает РИА Новости.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или Covid-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — сказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Также врач добавила, что пациенты после коронавируса жалуются на жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию.

Она напомнила про реабилитационный период: после тяжелой инфекции нужно поберечь себя, не выходить на работу и восстанавливать силы. ​

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Текстовая трансляция

13 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.

- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.