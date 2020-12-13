РИАМО - 13 дек. У человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди, сообщает РИА Новости.
Также врач добавила, что пациенты после коронавируса жалуются на жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию.
Она напомнила про реабилитационный период: после тяжелой инфекции нужно поберечь себя, не выходить на работу и восстанавливать силы.
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13 ДЕКАБРЯ
- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.
- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:
- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.
- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.
- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.
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