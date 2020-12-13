РИАМО - 13 дек. Строительство агропарка «Сырная долина» в Московской области закончится в 2022 году, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас есть специальная программа, есть «Сырная долина» в Дмитровском районе, где сейчас одновременно строятся пять заводов. В следующем году и в 2022 году мы полностью сдадим «Сырную долину» и станем очень заметным игроком», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Агропарк «Сырная долина» — масштабный инвестиционный проект на территории Дмитровского округа, аналогов которому пока еще нет в России, и Московская область с его запуском станет крупнейшим производителем сыра и молочной продукции.