РИАМО - 13 дек. В столице умерли 72 пациента с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за все время пандемии скончались 9 870 человек с Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.
В городе зафиксировано 685 785 случаев заражения коронавирусом, 529 620 человек победили инфекцию.
Для предотвращения распространения коронавируса в общественных местах Москвы необходимо носить маски и перчатки.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
13 ДЕКАБРЯ
- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.
- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:
- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.
- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.
- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.
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