РИАМО - 13 дек. В столице умерли 72 пациента с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за все время пандемии скончались 9 870 человек с Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.

В городе зафиксировано 685 785 случаев заражения коронавирусом, 529 620 человек победили инфекцию.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

Для предотвращения распространения коронавируса в общественных местах Москвы необходимо носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

13 ДЕКАБРЯ

- За последние сутки в Москве в больницы отправили 1463 человека с подтвержденным коронавирусом,на ИВЛ находятся 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 080 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 444 больных. В Москве - 6 425.

- Гинцбург назвал срок защиты вакцины «Спутник V» от коронавируса:

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

- В Роспотребнадзоре перечислили возможные последствия коронавируса: у человека, который перенес коронавирус, могут долгое время наблюдаться слабость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 4841 человек, за весь период пандемии врачи города вылечили более 529,5 тысяч пациентов.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За все время пандемии в городе скончались 9 870 человек.