РИАМО - 13 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье местами пройдет снег, минимальная температура воздуха составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в этот день в Москве составит от 6 до 4 градусов мороза, а в Подмосковье – от 8 до 3 градусов мороза.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.