РИАМО - 12 дек. Доходному дому в столице, который был построен в 1903 году, присвоили статус объекта культурного наследия, здание возведено в формах эклектики с использованием элементов западноевропейской готической архитектуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Дом расположен дому по адресу: Селиверстов переулок, дом 10, строение 2. Он был построен по проекту архитектора И.В. Михайловского.

«Здание полностью сохранило архитектурно-художественное оформление главного фасада, в том числе, стрельчатые формы окон с «готическими» переплетами, освещающими лестничное помещение. Исторический облик здания обладает высокой архитектурно-художественной ценностью», — сказала искусствовед, аттестованный федеральный эксперт Ольга Замжицкая.

После 1917 года в здании обустроили коммуналки, а на первом этаже разместили жилищные конторы. Теперь здание используется под административные нужды.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, Москва ведет работу по включению в реестр новых объектов культурного наследия. Это одно из важнейших направлений деятельности, статус памятника обеспечивает зданию государственную охрану.

С этого момента здание нельзя сносить и проводить ремонтные работы без согласования с городом.