РИАМО - 12 дек. Маска становится «мокрым компрессом», если носить ее несколько дней подряд, рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, сообщает РИА Новости.
Врач посоветовала тем, у кого есть проблемы с легкими, носить маски с клапаном. Они позволяют спокойно дышать.
Если человек долго носит маску, то она накапливает в себе загрязнения, во-первых, потому что в нее дышит владелец, а, во-вторых, потому что на человека кашляют другие люди, уточнил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
«Если в течение дня не менять (маску – ред.), то много что на ней будет – и бактериальная, и вирусная загрязненность», — заключил профессор.
В общественных местах Москвы необходимо носить маски и перчатки для профилактики Covid-19.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
12 ДЕКАБРЯ
- Врач объяснила, почему нельзя носить маску несколько дней подряд. Эксперт посоветовала носить маски с клапаном людям, имеющим проблемы с легкими.
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- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.
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