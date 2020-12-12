РИАМО - 12 дек. Маска становится «мокрым компрессом», если носить ее несколько дней подряд, рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, сообщает РИА Новости.

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — сказала специалист.

Врач посоветовала тем, у кого есть проблемы с легкими, носить маски с клапаном. Они позволяют спокойно дышать.

Если человек долго носит маску, то она накапливает в себе загрязнения, во-первых, потому что в нее дышит владелец, а, во-вторых, потому что на человека кашляют​ другие люди, уточнил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Если в течение дня не менять (маску – ред.), то много что на ней будет – и бактериальная, и вирусная загрязненность», — заключил профессор.

В общественных местах Москвы необходимо носить маски и перчатки для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

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