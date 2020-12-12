РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. На стадионе «Весна» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска стартовала предновогодняя эстафета по логлифту, в ходе совместной тренировки рекордсменка по силовому экстриму России и мира, лицо проекта «Сильнейшая нация мира» Оксана Скала (Кошелева) отбуксировала с двумя американскими бульдогами автомобиль весом более 1,3 тонны, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Организаторы эстафеты - проект «Сильнейшая нация мира» и Федерация силового многоборья. Участники на базе тяжелоатлетического зала стадиона «Весна» выполняли логлифт на максимальное количество повторов, вес богатырского бревна-снаряда был равен весу атлета минус 10%.

«Рекордсменка по силовому экстриму в России и мире Оксана Скала (Кошелева) в ноябре во время записи телевизионного шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» сдвинула погрузчик контейнеров весом 82,1 тонны. Сегодня она выполнила упражнение логлифт и подняла бревно весом 60 килограммов. Также вместе с двумя специально натренированными американскими бульдогами отбуксировала автомобиль весом более 1,3 тонны», - сказал президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев.

Сам президент согласно условиям эстафеты поднимал бревно весом 90 килограммов. Соревнования сняли на видео и опубликуют на информационных ресурсах Федерации силового многоборья и «Сильнейшей нации мира» с указанием количества засчитанных повторений. Они стали началом эстафеты, в которой смогут принять участие все жители страны. Тройка призеров получит по почте именные фирменные футболки проекта «Сильнейшая нация мира».

Акцию поддержал владелец питомника бульдогов «Гадн Энджелс» Александр Свешников, который привез специально натренированных бульдогов. Собаки умеют буксировать груз и тренируются вместе со спортсменами.