РИАМО - 12 дек. Жители столицы предложили 1 303 идеи по направлениям «Волонтерство в экологии», «Наше дерево» и «Образовательно-просветительские мероприятия по экологии» в рамках краудсорсинг-проекта «Время природы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Сбор идей проходил на платформе crowd.mos.ru.
Он добавил, что участники проекта принимали активное участие в обсуждении и за 4 дня оставили более 2 тысяч комментариев.
Проект был организован ГКУ «Новые технологии управления» вместе с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города и комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы.
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