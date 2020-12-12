РИАМО - 12 дек. Жители столицы предложили 1 303 идеи по направлениям «Волонтерство в экологии», «Наше дерево» и «Образовательно-просветительские мероприятия по экологии» в рамках краудсорсинг-проекта «Время природы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сбор идей проходил на платформе crowd.mos.ru.

«В краудсорсинг-проекте «Время природы» приняли участие 13 286 человек. Самыми активными были горожане, проживающие в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Южном округах. Вместе они подали около половины от общего количества всех идей. По итогам тщательного экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что участники проекта принимали активное участие в обсуждении и за 4 дня оставили более 2 тысяч комментариев.

Проект был организован ГКУ «Новые технологии управления» вместе с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города и комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы.