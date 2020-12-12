«Жоаозиньо после матча спровоцировал конфликт и ударил Андреаса Хинкеля. В причинах разбираемся. Мы обратились к делегату, чтобы он внес инцидент в протокол матча. Такого быть в футболе не должно», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.