РИАМО - 12 дек. Футболист «Сочи» Жоаозиньо ударил тренера московского «Спартака» Андреаса Хинкеля и спровоцировал конфликт после матча восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА Новости.
Встреча прошла в субботу в Адлере на стадионе «Фишт».
В матче «Спартак» проиграл со счетом 1:0. Мяч в ворота красно-белых забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.
Победа подняла «Сочи» на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У команды 30 очков. «Спартак» занимает вторую строчку с 35 баллами.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии