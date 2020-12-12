РИАМО - 12 дек. Жителям Москвы напомнили, что новогодние корпоративы можно провести виртуально - приготовить с коллегами манговые хинкали, научиться искусству каллиграфии и совершить видеопрогулку по главному морскому аквариуму, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В этом году московским компаниям советуют проводить корпоративы удалено из-за распространения коронавируса.
Во время корпоратива можно посоревноваться в приготовлении манговых хинкали от шеф-повара Виталия Истомина. Еще можно всем вместе приготовить спагетти вонголе с ботаргой или картофельные драники с маринованным лососем и яйцом пашот.
Еще можно с коллегами в честь корпоратива посетить мастер-классы по искусству каллиграфии и леттеринга от центра славянской письменности «Слово» на ВДНХ.
Кроме того, предлагается пригласить коллег на индивидуальную онлайн-экскурсию по музеям с личным гидом.Так, в столичном Музее космонавтики можно изучить экспозиции в прямом эфире. Чтобы принять участие, достаточно собрать группу из коллег, записаться на сайте культурного учреждения и отправиться в онлайн-путешествие.
Кроме того, сотрудникам компаний советуют сходить всем вместе на онлайн-сеансы в цирк или театр. Портал #Москвастобой предлагает не выходя из дома побывать на различных концертах и спектаклях.
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