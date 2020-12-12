РИАМО - 12 дек. Китайский метод борьбы с распространением коронавируса не применим к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам», - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус», анонс которого продемонстрировали на телеканале «Россия 1».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровели 2 085 958 человек.​​

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Врач объяснила, почему нельзя носить маску несколько дней подряд. Эксперт посоветовала носить маски с клапаном людям, имеющим проблемы с легкими.

- Собянин считает неприменимым к Москве китайский метод борьбы с Covid‑19:

«Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам», - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус», анонс которого продемонстрировали на телеканале «Россия 1».

- Ведущий иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, что во время пандемии коронавируса важно держать иммунитет «в боевой готовности»:

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности». Я сторонник разумного использования препаратов с иммуномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - сказал Караулов в интервью aif.ru.

- Ресторан Bla Bla Bar могут наказать за нарушение ковидных мер на концерте Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно‑масочного режима.

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.