РИАМО - 12 дек. В матче 18 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» уступил «Сочи», сообщает Газета.ru.

«Встреча прошла в Адлере на стадионе «Фишт» при ограниченном количестве зрителей», — отмечается в материале.

Хозяева поля обыграли гостей со счетом 1:0. Мяч в ворота красно-белых забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

Победа подняла «Сочи» на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У команды 30 очков. «Спартак» занимает вторую строчку с 35 баллами. ​