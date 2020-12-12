РИАМО - 12 дек. Сотрудники полиции столицы задержали подозреваемого в попытке кражи кондитерских изделий на общую сумму более 340 тысяч рублей в Красносельском районе, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации, расположенной на Малой Красносельской улице», — отмечается в материале.

Правоохранители задержали на Леснорядской улице 33-летнего приезжего мужчину, который был сотрудником данной организации. Он пронес сладости на дне мусорного контейнера, а сверху положил мешки. Злоумышленник планировал перегрузить конфеты в свою машину, но его заметил охранник и вызвал полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража».

С фигуранта дела взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.