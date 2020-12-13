РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Андрей Сыров в воскресенье проведет встречу с жителями в режиме онлайн по вопросам формирования тарифов на ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ходе встречи обсудят вопросы формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и другие важные темы. Свои вопросы можно заранее направить на адрес электронной почты: 5189148@mail.ru или озвучить по телефону: 8(495)518-91-47.

Встреча начнется в 19:00 на платформе Zoom. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 839 2816 1590. Код доступа: 1234.​​