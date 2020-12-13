РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 дек. Сдать анализ на наличие антител к коронавирусной инфекции в мобильной поликлинике Домодедова в последний день ее работы можно в воскресенье, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«ГБУЗ МО «ДЦГБ» информирует, что 13 декабря - последний день, когда жители округа от 18 до 60 лет, не переболевшие Covid-19, могут пройти обследование в условиях мобильного передвижного комплекса ДЦГБ (анализ крови на наличие антител к новой инфекции) перед вакцинацией от коронавируса. При себе необходимо иметь паспорт РФ, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

Мобильная поликлиника работает с 10:00 до 14:00.