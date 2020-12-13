РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Каток площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров откроют в воскресенье в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Каток в Павшинской пойме откроется 13 декабря. Заливка катка площадью 1,5 тысячи квадратных метров началась возле Никольского храма Павшинской пойме еще 7 декабря», - говорится в сообщении.

Каток оснащен холодильным оборудованием, что позволит соблюдать хорошее качество льда длительное время. В основе катка уложены специальные айсматы, которые поддерживают минусовую температуру. Соответственно, вода, которая застыла, уже не растает.

Предполагается, что при благоприятных погодных условиях каток будет работать до середины марта.

«Открытый каток на набережной будет бесплатным, предусмотрены прокат коньков и теплая раздевалка», - добавляется в материале.

Всего на территории городского округа этой зимой будут работать 36 катков.