РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 дек. Жителей городского округа Мытищи приглашают принять участие в бизнес-игре в понедельник, сообщается на сайте администрации горокруга.

В коворкинг-центре «Старт» в 16:00 пройдет трансформационная бизнес-игра «Деньги в дом. Пространство целей и желаний», принять участие в ней могут все желающие.

«Цель игры - трансформировать желание в цель. Сегодня увлечение трансформационными играми набирает популярность. Возможно, потому, что это просто игра, которая, тем не менее, помогает хотя бы на шаг приблизиться к жизненным целям. Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено», - говорится в сообщении.

Регистрация обязательна по телефонам: 8(495)505-59-79 и 8(977)740-17-83. Коворкинг расположен по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №30.​​