РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. По многочисленным просьбам посетителей физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Центральной в Щелкове в понедельник начинает проводить занятия по фигурному катанию, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«По просьбе посетителей ФОК начинает проводить занятия по фигурному катанию. Тренировки стартуют 14 декабря», - говорится в сообщении.

Они будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 18:00 до 19:00 (время может меняться) на малом катке.