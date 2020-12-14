РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В городском округе Люберцы в понедельник стартуют областные соревнования по боксу, посвященные 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой.

В честь 79-й годовщины битвы за Москву в академии физической культуры поселка Малаховка городского округа с 14 по 16 декабря встретятся сильнейшие боксеры Московской области. На ринг выйдут около 150 спортсменов в 10 весовых категориях. Возраст участников - от 17 лет и старше.

Победителей соревнований, а также их тренеров ждут медали, дипломы и памятные призы от Федерации бокса Московской области, Федерации бокса городского округа Люберцы и комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.