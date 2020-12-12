РИАМО - 12 дек. Оперативники Московского уголовного розыска помогли поймать подозреваемых в хищении денежных средств со счетов клиентов банка, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

В поимке мошенников участвовали также сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, Главных управлений МВД России по Красноярскому краю, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФСБ России.

«По предварительным данным, злоумышленники изготавливали поддельные документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации. Затем предъявляли их в офисах сотовой связи с целью перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого злоумышленники получали доступ к личным кабинетам граждан в мобильном банке и переводили денежные средства на свои счета.

По факту краж были возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае по части 4 статьи 158 УК РФ. На данный момент потерпевшими являются три человек. Материальный ущерб составил 122 миллиона рублей.

«Благодаря кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк» подозреваемые в совершении преступлений были установлены. Они тщательно старались замаскировать свою криминальную схему. Однако в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий были задержаны», – добавила Волк.

У фигурантов дела были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты в качестве доказательств по уголовному делу.

Двое злоумышленников заключены под стражу. По словам Волк, ведутся мероприятия по установлению возможных соучастников краж, а также всех фактов противоправной деятельности подозреваемых.