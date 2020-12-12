РИАМО - 12 дек. Жители столицы во время виртуальных прогулок по Нагатинскому Затону и Отрадному на портале «Узнай Москву» могут увидеть скульптуры героев басен Ивана Крылова, благоустроенные набережные и парки, сообщается на официальном сайте мэра города.

Список прогулок пополнился районами Отрадное и Нагатинский Затон. Экскурсии расскажут о местах, которые недавно были отреставрированы.

«Пользователи увидят современную достопримечательность Отрадного - «Лихоборские ворота», а в Нагатинском Затоне посетят экспозицию фигур в стиле стимпанк под открытым небом и дворик со скульптурами героев басен Ивана Крылова», - говорится в сообщении.

Все пункты маршрутов обозначены на интерактивной карте портала и приложения. Если нажать на любую точку, то можно узнать информацию об этом месте.

Нагатинский Затон расположен на правом берегу Москвы-реки, в ее излучине. Он окружен с трех сторон водой, как полуостров. Маршрут по этому району протяженностью более шести с половиной километров включает в себя семь локаций.

Экскурсия по Отрадному занимает восемь точек. Продолжительность экскурсии по этому маршруту составляет около 40 минут.