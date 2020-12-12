Губернатор Московской области ввел дополнительные ограничения, которые касаются посещения праздничных мероприятий в кафе и ресторанах, а также проживания в гостиницах и отелях в декабре-январе – в период новогодних праздников. Теперь для этого потребуется сдать тест на коронавирус. Об этих и других мерах против распространения коронавируса читайте в материале РИАМО.

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Справки об отсутствии Covid-19 в ресторанах

Одно из главных нововведений – это обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для посетителей новогодних корпоративов, праздников и других развлекательных мероприятий в кафе, барах и ресторанах, если они закрываются на спецобслуживание.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 для прохода в заведение, где проводится развлекательное мероприятие, предполагающее ограниченное перемещение, потребуется справка с отрицательным результатом теста на коронавирус методом ПЦР, полученным не ранее, чем за три дня до посещения, или методом ИФА, полученным не ранее, чем за пять дней до похода на мероприятие, следует из постановления губернатора.

Исключение – мероприятия с билетами и указанием конкретных посадочных мест, например, концерты. В этом случае справка не нужна.

Как пояснили власти Подмосковья, справка потребуется только в том случае, если заведение закрывается на специальное обслуживание. В другое время рестораны, кафе и бары можно посещать свободно, соблюдая меры безопасности.

«На период праздников мы должны постараться сделать так, чтобы жители и гости нашего региона были максимально защищены. Поэтому с 31 декабря и все зимние каникулы по 10 января в ресторанах, кафе, барах проведение корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на спецобслуживание, возможно только при наличии у посетителей теста на коронавирус», - поясняется в сообщении.

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Тест на Covid-19 при заселении в отели

Также справку об отсутствии коронавируса попросят при заезде в подмосковные гостиницы, отели и пансионаты.

В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года заселение посетителей в гостиницы, отели и другие средства размещения допускается при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус методом ПЦР, полученных не ранее, чем за три дня до заселения в гостиницу, или методом ИФА, полученных не ранее, чем за пять дней до заезда.

«Пожалуйста, приезжайте, но прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата, и будет фильтр по температуре и симптоматике. Если вы здоровы – отдыхайте и радуйтесь жизни», - сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, с 28 декабря по 15 января посетителям гостиниц и отелей будут проводить бесконтактную термометрию при размещении, при входе в здание в течение дня, а также в местах общественного питания (ресторанах, столовых, кафе и т.д.), находящихся на территории.

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Работа ночных заведений

Также в Московской области изменились условия работы ночных развлекательных заведений, в том числе объектов общепита.

Согласно постановлению, запрет на организацию и посещение гражданами развлекательных мероприятий (например, дискотеки и концерты) в кафе, ресторанах, караоке, клубах действует в период с 23:00 до 06:00 до 20 декабря текущего года включительно.

Это ограничение было введено 17 октября и ранее действовало с 00:00 до 8 часов утра.

Кроме того, физкультурные и спортивные мероприятия в Подмосковье должны проводиться не только по согласованию с министерством физкультуры и спорта, но и с учетом мнения главного государственного санитарного врача по Московской области.

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Дистанционка до 12 января

Для студентов государственных колледжей и вузов Московской области дистанционное обучение продлено до 12 января 2021 года. Ранее дистанционка вводилась до 13 декабря 2020 года.

Муниципальным, федеральным и негосударственным колледжам и вузам, в Подмосковье также рекомендуется перевести учащихся на дистанционный режим до 12 января.

В связи с этим до 12 января студенты по-прежнему не смогут приобрести льготные билеты на проезд в электричках, а единые транспортные карты учащегося Московской области для проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковье также не будут действовать.

Это ограничение не касается студентов-волонтеров.