РИАМО - 12 дек. Свыше 800 сотрудников ГУ МЧС РФ по Подмосковью ежедневно задействованы в профилактических рейдах и проверках пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.
Только за минувшие сутки было проведено 140 встреч с населением, более 3 тысяч подворовых обходов, проинструктировано около 6 тысяч человек.
Так, по-настоящему образцовый случай произошел в начале декабря в одном из домов престарелых в Раменском городском округе, где произошло короткое замыкание в электропроводке. Ранее специалистами отдела надзорной деятельности по Раменскому району была проведена проверка, которая выявила нарушения в пожарной безопасности. Со своей стороны, руководство пансионата приняло оперативные меры по их устранению и провело дополнительное обучение персонала на случай пожара.
«У нас на каждом этаже есть план эвакуации и предусмотрены запасные выходы. Также мы умеем пользоваться огнетушителями», – сообщил один из постояльцев пансионата.
В результате правильно организованной профилактической работы удалось избежать трагедии. Все постояльцы были оперативно эвакуированы из здания и дожидались прибытия пожарных на улице.
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