РИАМО - 12 дек. Свыше 800 сотрудников ГУ МЧС РФ по Подмосковью ежедневно задействованы в профилактических рейдах и проверках пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Только за минувшие сутки было проведено 140 встреч с населением, более 3 тысяч подворовых обходов, проинструктировано около 6 тысяч человек.

«На особом контроле находятся все учреждения с круглосуточным пребыванием людей, все социально значимые объекты. Здесь проводятся, как плановые, так и внеплановые проверки, а каждый квартал происходят масштабные профилактические мероприятия», - говорится в сообщении.

Так, по-настоящему образцовый случай произошел в начале декабря в одном из домов престарелых в Раменском городском округе, где произошло короткое замыкание в электропроводке. Ранее специалистами отдела надзорной деятельности по Раменскому району была проведена проверка, которая выявила нарушения в пожарной безопасности. Со своей стороны, руководство пансионата приняло оперативные меры по их устранению и провело дополнительное обучение персонала на случай пожара.

«У нас на каждом этаже есть план эвакуации и предусмотрены запасные выходы. Также мы умеем пользоваться огнетушителями», – сообщил один из постояльцев пансионата.

В результате правильно организованной профилактической работы удалось избежать трагедии. Все постояльцы были оперативно эвакуированы из здания и дожидались прибытия пожарных на улице.