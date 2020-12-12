РИАМО - 12 дек. С 12 по 13 декабря в легкоатлетическом манеже стадиона «Красное Знамя» в городе Раменское проходит первенство городского округа по легкой атлетике памяти Александра Каримова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования на кубок Каримова проходят в регионе на протяжении 10 лет. В состязаниях принимают участие как юные, так и более опытные спортсмены от 9 до 17 лет.

«Турниры по легкой атлетике постоянно собирают большое количество участников, потому что этот вид спорта пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Соревнования на кубок Александра Каримова – добрая спортивная традиция Раменского городского округа, его отличительная особенность», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что подобные турниры украшают и насыщают спортивную жизнь региона.