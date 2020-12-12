РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В субботу в Центральном парке подмосковных Люберец открылась мастерская Деда Мороза, сообщил директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов.

«С сегодняшнего дня у нас открылась мастерская Деда Мороза. У нас для жителей предусмотрены три фотозоны. Завтра у нас открывается мастерская в Наташинском парке. Для деток организовали мастер-класс и развлекательные мероприятия», - сказал Орлов.

Он отметил, что мастерская работает с 15:00 до 17:00.