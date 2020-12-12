РИАМО - 12 дек. Спортсмен из Подмосковья стал бронзовым победителем II этап Кубка России по лыжным гонкам, который проходит с 10 по 13 декабря на трассах спортивно-тренировочного центра «Тея» в Республике Хакасия, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования включены в календарь Международной федерации лыжных видов спорта FIS.

«Подмосковный спортсмен Максим Зубцов с результатом 00:37:01,9 секунды стал обладателем бронзовой награды в гонке свободным стилем на 15 километров», - говорится в сообщении.

Второе место в активе у лыжника из Хабаровского края Михаила Соснина (00:36:46,6 секунды), а лучшим стал представитель Республики Татарстан Артем Николаев (00:36:33,8 секунды).

«Состязания были перенесены из Пермского края в Республику Хакасия, здесь проходят уже третьи всероссийские соревнования по лыжным гонкам подряд. Подмосковный лыжник доказал, что входит в число сильнейших представителей своей дисциплины в стране и пополнил свою индивидуальную копилку бронзовой наградой. Поздравляю спортсмена с попаданием на третью ступень пьедестала почета!» - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.