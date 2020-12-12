РИАМО – 12 дек. Народная артистка России Ирина Алферова увидела в смерти актера Валентина Гафта дурной вестник, сообщает Газета.ru.

«Это ужасная новость. Это какой-то вестник дурной. Это невозможно. Мало того, что он замечательный актер, он замечательный человек», - сказала Алфера.

Она вспомнила, что недавно смотрела спектакль с Гафтом.

«Смотрела его последний спектакль («Пока существует пространство», 2018) с Саидом Баговым он был очень энергичен. Потом инсульт… Он был умный артист, это было так здорово. (Его смерть – ред.) это катастрофа», — отметила артистка.

Валентин Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни.​​