РИАМО - 12 дек. С 12 по 13 декабря в Одинцовском округе проходит фестиваль настольного тенниса Московской области Rocket Fest-2020, в состязаниях принимают участие спортсмены-любители старше 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Перед началом состязаний всем участникам измерили температуру и обеспечили их средствами индивидуальной защиты.

«В рамках соревнований состоится региональный отбор на пятый личный чемпионат России среди любителей. Желаю всем участникам показать свою лучшую игру», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Мероприятие проходит в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.