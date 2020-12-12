РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу проинспектировал завершение работ по организации безопасного дорожного движения вокруг зоны отдыха «Малаховское озеро», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В целях безопасности жителей было принято решение об обустройстве пешеходных переходов, ведущих в парк.

«У входа в парк «Малаховское озеро» со стороны улицы Шоссейной установлен светофор с автоматической регулировкой яркости. Теперь идентифицировать пешеходный переход можно с большого расстояния и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. Около дома №18 по Михневскому шоссе обустроен пешеходный переход с «лежачим полицейским». Работы завершены на перекрестке улиц Электропоселок и Электрозаводской и вблизи дома №3А», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что зона вокруг Малаховского озера сегодня – одна из самых любимых у жителей.

«Сюда приезжают и из Москвы. Мы стремимся сделать это место более притягательным. Важный акцент – на безопасности. Теперь пешеходные переходы, ведущие к озеру, к парку, отвечают самым современным стандартам. Здесь стало спокойнее и людям, любящим пешие прогулки, и водителям», – добавил Ружицкий.