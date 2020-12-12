РИАМО - 12 дек. Специалисты компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России за 9 месяцев 2020 года, сообщает Nation News.

«Специалисты отмечают, что угонщики сменили тактику и перешли с автомобилей люксовых брендов на машины подешевле. Чаще всего в нашей стране угоняют японский седан Toyota Camry, за ним идет еще один «японец» — Lexus LX», — отмечается в материале.

На третьем месте оказалась Toyota RAV4, а на четвертом – Lexus RX. Корейская модель Hyundai Tucson заняла пятое место по частоте угона.

Также в топ-10 вошли Kia Sorento, ВАЗ-2121, Toyota Land Cruiser 200, Kia Rio и Mercedes-Benz S-класса.

Однако эксперты отметили, что во время пандемии число угонов в РФ сократилось на 20%. До эпидемии преступники крали 50 автомобилей в день. ​