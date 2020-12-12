РИАМО - 12 дек. Специалисты компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России за 9 месяцев 2020 года, сообщает Nation News.
На третьем месте оказалась Toyota RAV4, а на четвертом – Lexus RX. Корейская модель Hyundai Tucson заняла пятое место по частоте угона.
Также в топ-10 вошли Kia Sorento, ВАЗ-2121, Toyota Land Cruiser 200, Kia Rio и Mercedes-Benz S-класса.
Однако эксперты отметили, что во время пандемии число угонов в РФ сократилось на 20%. До эпидемии преступники крали 50 автомобилей в день.
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