В субботу ушел из жизни легендарный Валентин Гафт – Народный артист РСФСР, актер театра и кино, режиссер, поэт и писатель. Он скончался на 86 году жизни после инсульта, от которого восстанавливался несколько лет. В последние полвека актер служил в «Современнике» - список его театральных ролей огромен, как и список киноролей – Гафт снялся более чем в 150 фильмах. Зрителям он запомнился яркими ролями в фильмах «Чародеи», «Гараж», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита». Самые яркие факты из жизни и творчества артиста – в подборке РИАМО.

Кинозлодей, а не «герой времени»

Валентин Гафт родился в Москве и уже в школьные годы начал интересоваться театром и участвовал в школьной самодеятельности. Поступать в театральное училище будущий актер решил тайком и подал документы в два ВУЗа – Щукинское училище и школу-студию МХАТ.

За два дня до приемных экзаменов Гафт случайно встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова и попросил прослушать его. Известный актер не отказал и даже дал несколько советов. Гафт поступил с первой попытки в школу-студию МХАТ, сдав экзамен на высший балл.

Валентин Гафт дебютировал в кино еще до окончания школы-студии в фильме «Убийство на улице Данте» – в эпизодической роли убийцы. Режиссеры отмечали его харизму, необычную внешность и часто предлагали ему роли кинозлодеев.

По словам самого Гафта, он не играл «больших ролей», потому что его внешность не соответствовала «героям нашего времени». И только благодаря Эльдару Рязанову у него все-таки появились «большие роли», признавался актер в интервью.

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«Без Рязанова про меня и сказать было бы нечего»

Действительно, в первую очередь Валентин Гафт запомнился зрителям своими ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова. Кстати, сработались они не сразу, но союз получился долгим и плодотворным.

«Без Рязанова про мою киножизнь и сказать было бы нечего. Все самое лучшее связано с ним! Он влюблен в артиста, которого снимает», - говорил актер.

В фильме «Сирано де Бержерак» Гафту должна была достаться маленькая роль капитана гвардейцев, он даже придумал историю и биографию этого персонажа. И когда он рассказал свою задумку режиссеру, Рязанов решил, что «никогда не будет связываться с этим артистом».

Первая совместная работа актера и режиссера – фильм «Гараж», который был снят в 1979 году. Гафт попал в картину случайно, и Рязанов позже признался, что это был самый правильный выбор. Гафт, сыгравший председателя гаражного кооператива Валентина Сидорина, задавал интонацию всему фильму. Как отмечал Рязанов, Гафт редко, когда был доволен собой.

Следующая запоминающаяся роль в картине «О бедном гусаре замолвите слово» 1980 года была написала уже специально для Гафта. Рязанов признавался, что этот фильм увидел свет во многом благодаря Гафту. Он сделал своего персонажа, полковника Ивана Покровского, ярким и запоминающимся. Здесь впервые актер сам исполнял песни, написанные специально для фильма.

В картине «Небеса обетованные» (1991), съемки которой проходили в очень сложных условиях начала 90-х, Валентин Гафт сыграл Президента – бывшего партработника и предводителя нищих. Как говорил Рязанов, он не берется утверждаться, что Гафт сыграл самого себя, но твердо убежден, что ему присущи «благородство, вера в людей, искрометный талант лицедея».

Последней совместной работой стал фильм «Карнавальная ночь-2 или 50 лет спустя!», где Гафт превратился из лектора в политтехнолога.

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Главные роли в «Современнике»

После окончания школы-студии МХАТ Валентин Гафт дебютировал на сцене театра имени Моссовета, позже перешел в Театр на Малой Бронной. Яркие театральные работы состоялись уже в «Ленкоме» у легендарного Анатолия Эфроса – в спектаклях «104 страницы про любовь» и «Мольер».

Поиски «своего» театра затянулись на 10 лет. Наконец, в 1969 году актер по приглашению Олега Ефремова начинает работать в театре «Современник». Здесь его ждет счастливая театральная судьба, которая поможет ему создать много ярких ролей, которые очень любили зрители: Горелова в спектакле «Спешите делать добро», Городничего в «Ревизоре», Вершинина в «Трех сестрах», графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». Всего в «Современнике» Гафт сыграл более 30 ролей.

В этом театре у Гафта состоялся и режиссерский дебют: вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым он возродил спектакль «Балалайкин и Ко» по роману Салтыкова-Щедрина. А в 2009 году Гафт поработал с легендарным режиссером-провокатором Романом Виктюком. Вместе они поставили спектакль «Сон Гафта, пересказанный Виктюком». В 2017 году Гафт поставил пьесу «Кто такая Эзра Паунд?» драматурга Татьяны Котляревской.

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Мастер эпиграмм

Валентин Гафт известен своими яркими, меткими и острыми эпиграммами – от него доставалось и коллегам, и друзьям.

Например, о Сергее Безрукове он сказал так: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков!».

«Россия! Чуешь этот странный зуд? Три Михалкова по тебе ползут», - написал Гафт о знаменитой писательско-актерско-режиссерской семье.

Но Валентин Гафт высмеивал не только других артистов, но и себя в автоэпиграммах:

Гафт очень многих изметелил

И в эпиграммах съел живьем.

Набил он руку в этом деле,

А остальное мы набьем.

Кто-то обижался, кто-то смеялся, но все понимали, что попасть под перо Гафта –значит стать немного лучше. Свои произведения актер часто читал на творческих вечерах и актерских капустниках.