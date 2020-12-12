РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий в субботу поздравил жителей городского округа с Днем Конституции Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации. Основной закон защищает права и свободы каждого человека, оберегает общие нравственные ценности. Главный документ нашей страны объединяет граждан. Скрепляет систему, при которой главная задача власти - обеспечивать благополучие жителей», - сказал Ружицкий.

Он пожелал горожанам счастья и успехов в достижении намеченных целей.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а 19 сентября 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.