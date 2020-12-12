«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юлия Липницкая. Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юлия! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь!» — написал Плющенко на своей странице в Instagram.