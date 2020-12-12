РИАМО – 12 дек. Российская фигуристка Юлия Липницкая стала тренером в команде «Ангелы Плющенко», она уже приступила к работе, сообщает Nation News.
Теперь в академии фигуриста работают сразу три олимпийских чемпиона: Евгений Плющенко, Липницкая и Елена Ильиных.
Юлия Липницкая – российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка (2014 год), чемпионка Европы (2014 год), серебряный призер чемпионата мира (2014 год), чемпионка мира среди юниоров (2012 год) и серебряный призер этого турнира (2013 год), серебряный призер взрослого Финала Гран-при (2013-2014 годы).
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