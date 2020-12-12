РИАМО - 12 дек. Подсчет итогов голосования жителей Московской области за лучшую практику управляющих организаций региона состоится 18 декабря, практика-победитель будет распространена на всей территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Жители Подмосковья продолжают голосовать за лучшую практику управляющих организаций в рамках конкурса «Мой дом. Лучшая практика управления многоквартирным домом в Московской области». Свой выбор на сайте тырешаешьжкх.рф сделали уже несколько тысяч пользователей. Голосование продлено до 15 декабря, подсчет итогов состоится 18 декабря. Совместно с коллегами из Госжилинспекции и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области министерство ЖКХ объявит лучшие практики по мнению жителей региона.

«После окончания конкурса мы планируем внедрить практику-победителя на всей территории Московской области. И важно, что сами жители определяют, какие дополнительные активности они хотели бы видеть в работе своей управляющей организации», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он добавил, что одними из лидеров голосования являются цифровые практики, но также жители отмечают и реализованные мероприятия управляющих организаций, относящиеся к улучшению общей территории многоквартирных домов.

Во втором этапе конкурса участвуют 17 практик, отобранных для голосования жителями. Конкурсанты, представленные на голосовании, размещены без указания городского округа и названия управляющей организации. Такое решение принято для выбора конкурсанта исключительно исходя из качества и пользы самой практики.

Основная цель конкурса - повышение информированности граждан о реализуемых проектах в сфере управления многоквартирными домами на территории региона и привлечение внимания к качественным, позитивным изменениям и успешным практикам в управлении домами.