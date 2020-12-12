РИАМО – 12 дек. Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева сообщила, что пандемия коронавируса привела к увеличению обследований легких и соответственно росту выявляемости других болезней легких у россиян, сообщает Nation News.

Жители России в условиях распространения коронавируса делают обследование легких не только по предписанию медиков, но и по собственному желанию.

«Не нужно быть ясновидящим, чтобы предположить, что это приведет к стабилизации заболеваний легких. Выявляется не только туберкулез или пневмония, но и многие другие хронические заболевания. И это еще один шаг к оздоровлению населения», — сказала эксперт.

Врач подчеркнула, что россияне также активно занимаются повышением иммунитетом – пьют витамин D, ведут здоровый образ жизни и употребляют в пищу больше чеснока и имбиря.​

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Ведущий иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, что во время пандемии коронавируса важно держать иммунитет «в боевой готовности»:

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности». Я сторонник разумного использования препаратов с иммуномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - сказал Караулов в интервью aif.ru.

- Ресторан Bla Bla Bar могут наказать за нарушение ковидных мер на концерте Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно‑масочного режима.

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.