РИАМО - 12 дек.​ Спальные вагоны с диванами-трансформерами в новых «Сапсанах» станут пользоваться спросом у пассажиров, однако их должно быть не слишком много, сообщает Nation News.

Оборудовать вагоны скоростных поездов спальными местами планируют в 2022 году. Пока новшество будут тестировать: в каждом поезде появится вагон с одним купе под спальные места.

«Про Черчилля же говорят, что он никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно лежать. Думаю, что здесь будет то же самое. Если речь об одном купе, то его выкупят, особенно, если это ранний поезд», — сказал автор дизайна плацкартных вагонов РЖД Дмитрий Назаров.

Он подчеркнул, что нововведение основывается на желании человека уединиться, иметь личное пространство.​