РИАМО - 12 дек. Традиционный проект «Зима в Подмосковье» откроет уникальная выставка «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском историко-художественном музее, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«87 шедевров из 7 музеев страны. Гончарова, Врубель, Кончаловский, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Лентулов, Ларионов, Бурлюк, Юон, Голубкина: импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм! Художники, творившие на рубеже XIX – начала ХХ столетия, предчувствуя грядущие перемены, начали поиск новых форм - период высочайшего подъема национальной культуры», - сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Она добавила, что эта выставка станет символом проекта «Зима в Подмосковье». Сегодня у всех есть что переосмыслить и, возможно, в эти особенные дни особенного года начать сотворять заново свой мир, и это непременно будет счастливый мир, подчеркнула Виртуозова.

«Идея взглянуть на искусство рубежа веков и первой трети XX века показалась интересной федеральным и региональным музеям, и они поддержали нас. Задача наших проектов – по-новому взглянуть на коллекцию Серпуховского музея», - отметила директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Выставка начнет работу на следующей неделе. Виртуозова вместе с главой и директором музея обсудила и проверила готовность одного из ключевых городов к приему гостей.

В исторической части Серпухова по инициативе горожан обновляется площадь Ленина. Проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На площади появится сквер и пешеходная улица с ресторанами и кафе.

«Серпухов готов к приему гостей: благоустроена центральная часть города, открыты кафе на любой вкус и карман, город украшен. Безусловно, вся инфраструктура работает с соблюдением правил безопасности! Добро пожаловать в Подмосковье! У нас интересно, солнечно и точно будет снег», - отметила Наталья Виртуозова.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» работают 16 горнолыжных курортов, 785 катков и 187 лыжных трасс.

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