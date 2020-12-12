РИАМО - 12 дек. Традиционный проект «Зима в Подмосковье» откроет уникальная выставка «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском историко-художественном музее, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Она добавила, что эта выставка станет символом проекта «Зима в Подмосковье». Сегодня у всех есть что переосмыслить и, возможно, в эти особенные дни особенного года начать сотворять заново свой мир, и это непременно будет счастливый мир, подчеркнула Виртуозова.
«Идея взглянуть на искусство рубежа веков и первой трети XX века показалась интересной федеральным и региональным музеям, и они поддержали нас. Задача наших проектов – по-новому взглянуть на коллекцию Серпуховского музея», - отметила директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.
Выставка начнет работу на следующей неделе. Виртуозова вместе с главой и директором музея обсудила и проверила готовность одного из ключевых городов к приему гостей.
В исторической части Серпухова по инициативе горожан обновляется площадь Ленина. Проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На площади появится сквер и пешеходная улица с ресторанами и кафе.
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» работают 16 горнолыжных курортов, 785 катков и 187 лыжных трасс.
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