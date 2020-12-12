РИАМО - 12 дек. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проинспектировал ход строительства выезда из микрорайона Трехгорка в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дорога на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» строится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Строительство дороги ведется в очень плотном режиме. Завершить основные работы и открыть движение для автотранспорта планируется уже к концу этого года. Новая дорога избавит поселки Немчиновка и Ромашково от транзита и обеспечит выезд из Трехгорки на Северный обход Одинцова и дополнительный выезд на МКАД», — сказал Гержик.

По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, необходимость нового выезда сложно переоценить. Это густонаселенные территории, и новая развязка станет серьезным подспорьем для всех, кто ездит на машине. Новый участок позволит существенно сэкономить время в пути на работу и обратно. Водители смогут объезжать пробку на Минском шоссе.

В рамках проекта дороги уже возвели путепровод через Северный обход Одинцова длиной 94,8 метра. Ведутся работы по монтажу линий наружного освещения, устройству дорожной одежды и пунктов взимания платы на съездах и выездах на Северный обход.

Длинна новой дороги с подходами и съездами составит 4,2 километра. Планируется, что пропускная способность дороги будет равна 20 тысяч автомобилей в сутки.