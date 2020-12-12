РИАМО - 12 дек. Эксперты Мосприроды рассказали о пяти природных местах, где можно сделать красивые кадры и увидеть необычные объекты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории Серебряного бора (памятника природы) находится самое большое тростниковое болото в Москве. Оно играет ключевую роль в сохранении биологического разнообразия на особо охраняемой природной территории. Так, на озере Бездонном можно встретить редких птиц – камышницу, хохлатую чернеть, речных крачек и других водоплавающих и околоводных пернатых», – отмечается в материале.

Болото расположено на улице Таманской рядом с домом №55, корпус 5, строение 7.

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» москвичи могут найти старый черешчатый дуб, который называют Петровским. По легенде, его посадил Петр. Диаметр ствола дуба достигает 3,5 метров, а высота – 31 метр.

Увидеть бобров можно в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево», животные обитают там уже 13 лет. Плотину и хатку зверьки построили недалеко от дома 2, строение 1 на Береговой улице.

Курганы вятичей XI–XII веков сохранились в Битцевском лесу. Сначала тут жили финно-угорские племена, затем, в начале II тысячелетия, стали обитать славяне, они оставили после себя курганы.

В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» на реке Чернушке есть каскад из семи прудов. Первые пруды появились здесь во второй половине XVII век при владельце из рода Стрешневых – Родионе Матвеевиче. Тут можно найти редкие растения – рогоз, ирис желтый, аир болотный, а также птиц – хохлатую чернеть, озерную чайку и камышницу.