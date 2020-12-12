РИАМО - 12 дек. Первый сезон проекта «Спортивные выходные» стал номинантом международной премии Eventiada IPRA GWA в категории «Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами», проект организовали столичный департамент спорта и центры госуслуг в рамках программы «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Всего участниками конкурса стали проекты из 14 стран. Победители премии станут известны 15 декабря на церемонии награждения.
Звезды спорта и медиа часто становятся участниками лекций и занятий в рамках «Спортивных выходных», среди них: Алексей Ягудин, Анна Семенович, Денис Семенихин и другие.
«Международная номинация - это показатель нашей продуктивной работы. Благодаря «Спортивным выходным» у жителей есть возможность бесплатно заниматься спортом. Наш проект формирует привычку к здоровому образу жизни. Сейчас заботиться о состоянии своего организма особенно важно», - отметил заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.
Первый сезон «Спортивных выходных» проходил в столичных парках. Под руководством квалифицированных тренеров все желающие посещали занятия по бегу, воркауту, скандинавской ходьбе, кросс-кантри, скейтбордингу и другим видам спорта.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии