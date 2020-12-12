РИАМО - 12 дек. Первый сезон проекта «Спортивные выходные» стал номинантом международной премии Eventiada IPRA GWA в категории «Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами», проект организовали столичный департамент спорта и центры госуслуг в рамках программы «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего участниками конкурса стали проекты из 14 стран. Победители премии станут известны 15 декабря на церемонии награждения.

«Спортивные выходные» - это серия бесплатных занятий по разным видам спорта. Проект завоевал популярность у жителей столицы. Сейчас идет второй сезон, в котором любой желающий может принять участие онлайн. В выходные дни на YouTube-канале проекта пользователей ждут йога, пилатес, круговая, функциональная и танцевальная тренировки, зумба и скандинавская ходьба с профессиональными спортсменами. А в будни - утренняя зарядка», - говорится в сообщении.

Звезды спорта и медиа часто становятся участниками лекций и занятий в рамках «Спортивных выходных», среди них: Алексей Ягудин, Анна Семенович, Денис Семенихин и другие.

«Международная номинация - это показатель нашей продуктивной работы. Благодаря «Спортивным выходным» у жителей есть возможность бесплатно заниматься спортом. Наш проект формирует привычку к здоровому образу жизни. Сейчас заботиться о состоянии своего организма особенно важно», - отметил заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

Первый сезон «Спортивных выходных» проходил в столичных парках. Под руководством квалифицированных тренеров все желающие посещали занятия по бегу, воркауту, скандинавской ходьбе, кросс-кантри, скейтбордингу и другим видам спорта.