РИАМО - 12 дек. В столице декабрь досрочно занял лидирующую позицию по количеству солнечного света за всю историю регулярных наблюдений за погодой, он перевыполнил норму на 300%, сообщается на сайте «Метеовести».

Согласно статистике, по количеству солнечного света декабрь занимает последнее месте среди всех месяцев года. Обычно в этот период насчитывается 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе.

«Учитывая, что с 5 декабря в дневнике погоды в графе «облачность» все время стояло «ясно», то общее время солнечного сияния уже составляет более 55 часов, что в 3 раза дольше положенного!» — отмечается в материале.

Такая ясная погода стояла в городе из-за повышенного давления. На протяжении 180 часов барометры показывали значение в 761 миллиметр ртутного столба. Это в 10 раз дольше средних значений статистики.

Ранее самым солнечным был декабрь 2002 года, когда солнце светило 51 час.

«Конечно, окончательные итоги декабря будут подведены только в январе 2021 года, но уже сейчас неоспорим факт, что текущий месяц стал рекордсменом по солнечному свету», — заключается в материале.