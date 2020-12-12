РИАМО - 12 дек. В столице на Серпуховском Валу по техническим причинам задерживаются трамваи в сторону станции метро «Тульская», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Серпуховском Валу по техническим причинам задерживаются трамваи №№26, 38, 39, 47 в сторону «Тульской», — отмечается в материале.

Пассажиров просят быть внимательными. Маршруты временно изменены, вместо трамваев курсируют автобусы.