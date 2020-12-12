РИАМО - 12 дек. Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium Москвы, опечатанный за нарушения антиковидных мер, сообщила журналистам начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по САО столицы Вера Тарасова.

Заведение было опечатано за нарушение санитарных мер во время концерта группы «Кипелов», который прошел 4 декабря. Во время мероприятия не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения коронавируса. 7 декабря здание было опечатано.

«Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно. Судя по публикациям, которые есть в сети о ООО «Национальная концертная компания», можно предположить, что ими сорваны, но доказательная база - это функция управления внутренних дел», - отметила Тарасова.

Она добавила, что информация об инциденте будет направлена в правоохранительные органы, а также в Савеловский суд для приобщения к делу.

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Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Ведущий иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, что во время пандемии коронавируса важно держать иммунитет «в боевой готовности»:

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности». Я сторонник разумного использования препаратов с иммуномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - сказал Караулов в интервью aif.ru.

- Ресторан Bla Bla Bar могут наказать за нарушение ковидных мер на концерте Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно‑масочного режима.

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.