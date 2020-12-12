РИАМО - 12 дек. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования родным и близким советского и российского актера Валентина Гафта и благодарят его за талант.
Сергей Федоранич отметил, что не любит смотреть советские фильмы, но Гафт - наверное, единственный актер ради которого стоило смотреть старые советские фильмы.
«Мечтал увидеть на сцене, но теперь увидимся только на экранах, мастер», — добавил @sfedoranich.
умер Гафт.— Сергей Федоранич (@sfedoranich) December 12, 2020
наверное единственный актер ради которого стоило смотреть старые советские фильмы, я их не люблю. мечтал увидеть на сцене, но теперь увидимся только на экранах, мастер.
По словам пользовательницы Twitter @drugoieriomin, сыгранные Гафтом роли всегда запоминались, его зачастую ехидные афоризмы, эпиграммы и стихи ходили в народе.
Глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Гафта выразил и столичный ФК «Спартак».
«Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт», — подчеркнули в соцсетях клуба.
Два «Спартака» — один в Большом,— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда «Спартак» на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz
Некоторые поклонники цитируют стихи Валентина Гафта у себя на странице. Например, @olgalak61 выложила стихотворение «Я строю мысленно мосты», а @vvinny опубликовала стих «На смерть Алексея Габриловича».
Я строю мысленно мосты,— Ольга Ткачева (@olgalak61) December 12, 2020
Их измерения просты,
Я строю их из пустоты,
Чтобы идти туда, где Ты.
Мостами землю перекрыв,
Я так Тебя и не нашёл,
Открыл глаза, а там… обрыв,
Мой путь закончен, я – пришёл.
Валентин Гафт.
Вечная память. pic.twitter.com/k1VpThuaO8
Некоторые отмечают, что високосный год забрал уже много великих людей. В ноябре ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий, режиссер Роман Виктюк, народный артист СССР Армен Джигарханян.
В декабре умерли режиссер Александр Гордон, актер Борис Плотников, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова.
«XX век родил гениев... XXI - забирает. Новых нет», — заключил в Twitter @Langmestur_.
Вот и Гафт... Почти всех выкосило ((( 20 век родил гениев... 21й - забирает. Новых нет.— Дмитрий Романюк (@Langmestur_) December 12, 2020
Валентина Гафта не стало в субботу. Он умер на 86-м году жизни.
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