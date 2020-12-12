РИАМО - 12 дек. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования родным и близким советского и российского актера Валентина Гафта и благодарят его за талант.

«Спасибо за талант», — написал пользователь Twitter @Sergeant_LiS.

Сергей Федоранич отметил, что не любит смотреть советские фильмы, но Гафт - наверное, единственный актер ради которого стоило смотреть старые советские фильмы.

«Мечтал увидеть на сцене, но теперь увидимся только на экранах, мастер», — добавил @sfedoranich.

умер Гафт.



наверное единственный актер ради которого стоило смотреть старые советские фильмы, я их не люблю. мечтал увидеть на сцене, но теперь увидимся только на экранах, мастер. — Сергей Федоранич (@sfedoranich) December 12, 2020

По словам пользовательницы Twitter @drugoieriomin, сыгранные Гафтом роли всегда запоминались, его зачастую ехидные афоризмы, эпиграммы и стихи ходили в народе.

«Непревзойденный мастер своего дела, яркий актер, светлый человек. Добрая ему память. Соболезнования родным и близким», — отметил в Twitter @abmpan.

Глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Гафта выразил и столичный ФК «Спартак».

«Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт», — подчеркнули в соцсетях клуба.

Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле.



Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.



Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020

Некоторые поклонники цитируют стихи Валентина Гафта у себя на странице. Например, @olgalak61 выложила стихотворение «Я строю мысленно мосты», а @vvinny опубликовала стих «На смерть Алексея Габриловича».

Я строю мысленно мосты,

Их измерения просты,

Я строю их из пустоты,

Чтобы идти туда, где Ты.



Мостами землю перекрыв,

Я так Тебя и не нашёл,

Открыл глаза, а там… обрыв,

Мой путь закончен, я – пришёл.



Валентин Гафт.

Вечная память. pic.twitter.com/k1VpThuaO8 — Ольга Ткачева (@olgalak61) December 12, 2020

Некоторые отмечают, что високосный год забрал уже много великих людей. В ноябре ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий, режиссер Роман Виктюк, народный артист СССР Армен Джигарханян.

В декабре умерли режиссер Александр Гордон, актер Борис Плотников, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова.

«XX век родил гениев... XXI - забирает. Новых нет», — заключил в Twitter @Langmestur_.

Вот и Гафт... Почти всех выкосило ((( 20 век родил гениев... 21й - забирает. Новых нет. — Дмитрий Романюк (@Langmestur_) December 12, 2020

Валентина Гафта не стало в субботу. Он умер на 86-м году жизни.