РИАМО – 12 дек. Ведущий иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, что во время пандемии коронавируса важно держать иммунитет «в боевой готовности».

Он подчеркнул, что вирус может нанести непоправимый вред организму.

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности». Я сторонник разумного использования препаратов с иммуномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - сказал Караулов в интервью aif.ru.

Он подчеркнул, что организм должен быть готов ко встрече с возбудителем. А исход благополучного выздоровления зависит от иммунитета человека.

«Конечно, бесконтрольное использование любых препаратов, включая иммуномодуляторы, недопустимо. Решающее значение имеет не их реклама, а исследования, в которых доказана эффективность и безопасность», - отметил Караулов.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 ДЕКАБРЯ

- Ведущий иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, что во время пандемии коронавируса важно держать иммунитет «в боевой готовности»:

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности». Я сторонник разумного использования препаратов с иммуномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - сказал Караулов в интервью aif.ru.

- Ресторан Bla Bla Bar могут наказать за нарушение ковидных мер на концерте Niletto. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно‑масочного режима.

- Нарушений санитарных норм выявили на территории городского курорта Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО» на юго-западе Москвы.

- За последние сутки в Москве госпитализировали 1684 пациента с диагностированным коронавиурсом, на ИВЛ в больницах находятся 475 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 28 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 393 больных. В Москве - 6 622.

- 5890 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 524,5 тысяч пациентов.

- В столице за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9798 человек.