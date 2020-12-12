РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу провели выставку новогодних рисунков и зажгли очаг, творчество детей увидели около 150 человек, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«На выставке в парке »Дубрава« в субботу представили 13 картин и один плакат новогодних рисунков учеников образцового коллектива «Студия изобразительного искусства «АртСтудио». Свои работы представили дети от пяти до 10 лет. Дети специально создавали свои творения, чтобы порадовать зрителей в преддверии Нового года и Рождества», - рассказала культорганизатор парка «Дубрава» Мария Пашкина.

Она уточнила, что всего за два часа - с 12:00 до 14:00 - выставку посмотрели около 150 человек.

Мероприятие проходило на свежем воздухе, чтобы не создавать угрозы заражения коронавирусом. Для праздничного настроения и уюта там зажгли огонь в очаге и все желающие смогли погреться в морозный день.