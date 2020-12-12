РИАМО - 12 дек. Проверки на безопасность мест зимнего отдыха проводят в Москве сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время проверок сотрудники инспекции вместе с представителями окружных управлений департамента оценивают правильность установки знаков безопасности, информационных щитов и плакатов о правилах безопасного поведения.

«При выявлении нарушений балансодержателям выдают предписания об устранении недостатков и выполнении требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяют местностям с водоемами, где дети или взрослые могут выходить на лед. Людям разъясняют правила безопасного поведения, а также распространяют наглядную агитацию, рекомендуют внимательно отнестись к отдыху вблизи рек, набережных, прудов.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в зонах ответственности ежедневно информируют отдыхающих о мерах безопасности и правилах поведения на замерзших водоемах по громкоговорящей связи. Напоминая, что безопасным является прозрачный лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров, а с учетом длительных нагрузок допустимая толщина льда составляет 10 сантиметров. Спасатели столицы предупреждают население об опасности выхода на тонкий лед.