РИАМО - 12 дек. Специалисты комитета лесного хозяйства Московской области рассказали о достоинствах и недостатках живых елок и искусственных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Натуральные деревья создают атмосферу праздника и вызывают воспоминания из детства.

«Запах хвои. Живая зеленая красавица выделяет большое количество фитонцидов, которые превосходно очищают воздух от вредных бактерий. Хвоя богата аскорбиновой кислотой, ответственной за поддержку иммунитета», — отмечается в материале.

Кроме того, после праздников елку можно использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары и многое другое. А после утилизации живое дерево, в отличии от пластикового, перегнивает в земле и не наносит вред природе.

Из недостатков – срок службы. Дерево придется покупать каждый год преддверии праздника. Также живая елка осыпается и оставляет на полу иголки.

Плюсами покупки искусственного дерева являются многократное использование и легкость установки, отсутствие иголок на полу, сокращение времени уборки после праздников и удобство хранения до следующего праздника.

Недостатки искусственного дерева – возможное вредное влияние материалов, из которых сделано новогоднее дерево. Еще искусственные деревья собирают пыль, при утере или порче нескольких деталей-веток собрать полноценное праздничное дерево на следующий год невозможно, а также производство и утилизация искусственных деревьев вредит природе сильнее, чем вырубка живых, потому что пластик не разлагается.