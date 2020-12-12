РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Глава Подольска Николай Пестов поздравил горожан с Днем Конституции РФ и пожелал успехов во всех добрых начинаниях.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! Примите поздравления с Днем Конституции РФ! Желаю мира, благополучия, согласия и успехов во всех добрых начинаниях!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что обязанность каждого гражданина России – знать и соблюдать все заложенные в Конституции нормы, от этого во многом зависят настоящее и будущее Родины.

«Важно воспитывать такое понимание у подрастающего поколения», – отметил Пестов.

Он добавил, что в 2020 году были приняты поправки в основной закон, открывшие ответственный этап в жизни страны. Изменения призваны обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, укрепить роль гражданского общества и семейные ценности, усовершенствовать систему государственного управления и поддержки граждан, установить новые гарантии в целях повышения уровня и качества жизни.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.