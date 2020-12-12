РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске начали работать четыре платных катка и столько же бесплатных, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Покататься на коньках или поиграть в хоккей уже можно на бесплатных катках на ледовых площадках у школ №№24, 27, возле дома №13 на улице Академика Доллежаля, в деревне Федюково на улице Строителей у дома №9.

«В городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина работает платный каток. Также на территории округа открылись три частных платных катка: перед ТЦ «Остров сокровищ», в загородном клубе «Айвенго» и конноспортивном клубе «Фаворит», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В парке Талалихина каток работает с соблюдением противоэпидемических норм. Площадь ледовой площадки – 800 квадратных метров. Одновременно на ней могут находиться не 80 человек, как прежде, а 50. Количество сеансов увеличили до четырех в день, чтобы катком могло воспользоваться больше посетителей. Продолжительность каждого – 1,5 часа. Между сеансами предусмотрены три перерыва для обслуживания и чистки льда. В раздевалке скамейки расположили в двух метрах друг от друга, здесь могут находиться одновременно не более 20 человек. После каждого сеанса проводят санитарную обработку помещений.

Режим работы катка: со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00. Записаться на сеанс можно предварительно по телефону: 8(929)667-04-99.

Всего в Подольске в зимнем сезоне будет работать 38 муниципальных катков. Они расположены на хоккейных площадках во дворах, на территориях спортивных объектов, общеобразовательных школ, учреждений по работе с молодежью, а также в Детском парке в Климовске. Доступ на эти ледовые площадки свободный.